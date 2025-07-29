Kerem Atakan Kesgin'in Beşiktaş macerası sona erdi: Sivasspor'a transfer oldu

Genç oyuncu, Beşiktaş'taki beklentileri karşılayamadı ve eski yuvasına geri döndü.

Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin transferinde beklenen verimi alamadı. 2022-2023 sezonu başında Sivasspor'dan 1 milyon 400 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı formayla aradığını bulamadı. Teknik direktörlerin ve yönetimin beklentilerini karşılayamayan Kesgin, farklı takımlara kiralık olarak gönderilmesine rağmen kalıcı bir etki bırakamadı.

Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'a transfer olmadan önce Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Genç yaşına rağmen orta sahada dinamizmi, top tekniği ve oyun görüşüyle öne çıkan Kesgin, Beşiktaş tarafından geleceğe yatırım olarak görülmüştü. Ancak, İstanbul'a adaptasyon sürecinde zorlanan ve forma şansı bulmakta zorlanan Kesgin, kiralık olarak Fatih Karagümrük ve Bandırmaspor'da da istediği çıkışı yakalayamadı.

SİVASSPOR İLE ANLAŞTI

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesinde kadroda revizyona giderken, Kerem Atakan Kesgin'i de gönderilecek oyuncular listesine dahil etti. Oyuncunun menajerleriyle yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedildi. Serbest kalan Kerem Atakan Kesgin, eski takımı Sivasspor ile anlaştı.

Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'i yeniden kadrosuna katarak orta saha hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik direktör, Kesgin'e yeni bir şans vermeyi ve oyuncunun potansiyelini ortaya çıkarmayı planlıyor. Kerem Atakan Kesgin'in de Sivasspor'da yeniden eski formuna kavuşarak kariyerine yeni bir yön vermesi bekleniyor. Transferin her iki taraf için de hayırlı olması dileğiyle.

Kerem Atakan Kesgin'in Beşiktaş macerası hayal kırıklığıyla sonuçlanırken, Sivasspor'a dönüşü oyuncu için yeni bir başlangıç olabilir. Genç oyuncunun, eski takımında yeniden başarılı olup olamayacağını zaman gösterecek.