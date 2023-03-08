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Kerem Bürsin'den üzen haber! Ameliyat masasına yattı

08.03.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'den üzen haber geldi. Yakında yeni projelerle karşımıza çıkması beklenen ünlü ismin ameliyat olduğu öğrenildi.

Kerem Bürsin'den üzen haber! Ameliyat masasına yattı

Güneşi Beklerken, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Şeref Meselesi gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Kerem Bürsin ameliyat masasına yattı.

Ünlü oyuncuya yapılan kontrollerde bel fıtığı tanısı konuldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yakında yeni projeleri başlayacak olan Bürsin, dün ameliyat oldu.

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Kerem Bürsin 4

Yakışıklı oyuncu Prof. Dr. Çağatay Öztürk tarafından başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonrası bugün evine geçti.

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Ay Yapım’la anlaşması olan Bürsin, bir süre dinlendikten sonra yeni projeleri için çalışmalara başlayacak. Bürsin hem dijital, hem de televizyona yönelik proje yapacak.

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