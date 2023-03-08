Kerem Bürsin'den üzen haber! Ameliyat masasına yattı

Güneşi Beklerken, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Şeref Meselesi gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Kerem Bürsin ameliyat masasına yattı.

Ünlü oyuncuya yapılan kontrollerde bel fıtığı tanısı konuldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yakında yeni projeleri başlayacak olan Bürsin, dün ameliyat oldu.

Yakışıklı oyuncu Prof. Dr. Çağatay Öztürk tarafından başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonrası bugün evine geçti.

Ay Yapım’la anlaşması olan Bürsin, bir süre dinlendikten sonra yeni projeleri için çalışmalara başlayacak. Bürsin hem dijital, hem de televizyona yönelik proje yapacak.



