Kerem Bürsin eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın dizisini paylaştı, yorum yağmuruna tutuldu! "Unutamamış"

Kerem Bürsin (34) ile uzun süre aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya'nın (29), 2019 yılında sürpriz şekilde ilişkilerini noktalaması kafalarda soru işareti bırakmıştı. Yaklaşık dört yıl aşk yaşayan ikilinin, evlenecekleri konuşuluyordu. Kerem Bürsin'den beklenmedik bir paylaşım geldi. Aile dizisi ile ilgili hikaye paylaşan Bürsin'e 'Eski aşkını unutamamış' yorumları yapıldı.

Nikah masasına oturmadan önce evlilik sözleşmesi yapmak isteyen Sarıkaya'nın bu isteğinin, Bürsin'i çileden çıkardığı öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz yıllarda birlikte olduğu Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Aile'yi sosyal medya hesabından paylaşan Kerem Bürsin takipçilerini şaşırttı.

Aslında berberini desteklemek isteyen Bürsin'in, Aile dizisinde Devin karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya'yı da takip ettiği ortaya çıktı.





