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Kerem Bürsin, İspanya'da film çekmeye hazırlanıyor

14.06.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, İspanya'da film çekmeye hazırlanıyor. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen bir tanıtıma katılan oyuncu Kerem Bürsin, İspanya'da yakın zamanda bir film projesi için bazı imkanlar olduğunu söyledi. Bürsin ile birlikte tanıtımın diğer konuğu da La Casa de Papel'in Profesörü Alvaro Morte oldu.

Kerem Bürsin, İspanya'da film çekmeye hazırlanıyor

"La Casa de Papel" dizisindeki "Profesör" rolüyle dünya çapında tanınan İspanyol aktör Alvaro Morte'nin yarattığı 111 karakterin dijital NFT platformu pazarındaki bir ürününün tanıtımı için Madrid'de gerçekleştirilen organizasyonun özel konuklarından biri aktör Kerem Bürsin oldu.

İspanyol basınının yoğun ilgi gösterdiği Alvaro Morte ve Kerem Bürsin, kendilerini kapıda bekleyen hayranlarıyla da buluştu.

Bürsin, Türk dizilerinin dünyanın farklı yerlerinde çok güzel tepkiler aldığını ve buna "kültürel devrim" denilebileceğini kaydetti.

"GELEN TEPKİLER ÇOK HOŞ VE GÜZEL"

Bürsin, "İnsanlara bir şekilde, bizim kültürümüzü, ülkemizi ve kendi insanımızı tanıtabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Çünkü gelen tepkiler çok hoş ve güzel." dedi.

"Dizilerimiz İspanya'da veya İtalya'da olsun oldukça fazla izleniyor, konuşuluyor ve seviliyor." diyen Bürsin, bu sayede hem ülkeler hem de sanatçılar arasında ortak iş imkanlarının doğduğunu kaydetti.

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İspanya'da oldukça tanınan Türk aktör, "Benim burada ciddi bir şeyler yapmam için öncelikle dili bilmem lazım. Ama yine de güzel şeyler olacak gibi. İspanya'da yakın zamanda bir film imkanı var. Derdim, burada bir Türk oyuncu olabilmek. Bu benim için çok değerli ve önemli. Ülkemizi bu tarz işlerle temsil ediyor olabilmek en önemlisi." şeklinde konuştu.

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İspanya'da yoğun hayranları nedeniyle "Madrid'i ancak sabah 4'lerde çıkarak dolaşabiliyorum." diyen Bürsin, "İnsanlar tabii ki tanıyor ama çok tatlı, saygılı ve sıcak bir şekilde karşılıyorlar." ifadesini kullandı. (AA)

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İspanya Kerem Bürsin
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