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Kerem Bürsin sevenlerini korkuttu! Ya Çok Seversen setinde rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırıldı

18.08.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar Hafsanur Sancaktutan ile başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisinde hayat verdiği Ateş Arcalı karakteriyle büyük beğeni toplayan Kerem Bürsin sevenlerini korkuttu. Dizi setinde rahatsızlanan ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

Şimdilerde Ya Çok Seversen dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Kerem Bürsin hayranlarını korkuttu. Ünlü oyuncu dün Ya Çok Seversen dizi setinde ateşlendi. Ateşi düşmeyince hastaneye götürülen ünlü oyuncunun yapılan tahlillerinde vücudunda enfesksiyon tespit edildi.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kerem Bürsin dün hastanede kaldı. Bugün kendisini iyi hisseden oyuncunun bir gün daha hastanede dinleneceği, daha sonra isinin basına döneceği öğrenildi.

KEREM BURSİN KİMDİR?

4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu olan Kerem Bursin çocukluğu boyunca İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai),Türkiye (Ankara,İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadıktan sonra 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşmiştir.

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Emerson College Boston’da pazarlama iletişimi bölümünde okurken okulun bazı film ve tiyatrolarında rol almıştır. Orada gördüğü ilgi kendisinin son sömetrını Los Angeles’da o oyunculuk okuyarak bitirmesine neden olmuştur. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçilmiştir.

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Bursin, "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır.

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