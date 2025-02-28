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Kerem Demibay'ın yabancı hakem sorusuna verdiği cevap ortalığı karıştırdı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.02.2025 08:01
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nu ikinci tamamlayarak çeyrek finalist oldu. Karşılaşma sonrası konuşan Kerem Demirbay, kendisine sorulan yabancı hakem sorusuna flaş bir cevap verdi.

Kerem Demibay'ın yabancı hakem sorusuna verdiği cevap ortalığı karıştırdı!
Kerem Demirbay

Kerem Demirbay

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ın yabancı hakem yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

"TÜRK HAKEM Mİ, YABANCI HAKEM Mİ?"

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Kendisine yöneltilen 'Türk hakem mi yabancı hakem mi?' sorusuna 'Biz Türküz kardeşim. Türkiye’deyiz.’ yanıtını veren Kerem Demirbay sosyal medyada gündem oldu.

ALMANYA'YI SEÇMİŞTİ

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Milli Takım tercihi olarak Almanya'yı seçtiği için sosyal medyada eleştiri odağında yer alan Kerem Demibay'ın sözleri büyük tepki çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Demirbay galatasaray
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