Kerem Demibay'ın yabancı hakem sorusuna verdiği cevap ortalığı karıştırdı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ın yabancı hakem yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

"TÜRK HAKEM Mİ, YABANCI HAKEM Mİ?"

Kendisine yöneltilen 'Türk hakem mi yabancı hakem mi?' sorusuna 'Biz Türküz kardeşim. Türkiye’deyiz.’ yanıtını veren Kerem Demirbay sosyal medyada gündem oldu.

ALMANYA'YI SEÇMİŞTİ

Milli Takım tercihi olarak Almanya'yı seçtiği için sosyal medyada eleştiri odağında yer alan Kerem Demibay'ın sözleri büyük tepki çekti.