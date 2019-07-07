Kerem Demirbay: Bayer Leverkusen'de olduğum için sevinçli ve mutluyum

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kerem Demirbay'ın formasını giydiği kırmızı-siyahlı ekip, hazırlık maçında 4. Lig ekiplerinden Wuppertal SV ile karşı karşıya geldi.

Am Zoo Stadı'nda 2 bin 451 taraftar önünde oynanan mücadeleyi konuk Leverkusen, Karim Bellarabi, Kevin Volland, Lars Bender ve Joel Pohjanpalo golleriyle 4-0 kazandı. Leverkusen'in yeni transferi Kerem Demirbay ilk 11'de başlayıp 45 dakikada sahada kaldığı maçta yaptığı iki asistle göz doldurdu. Mücadelede bir şutu direkten dönen Demirbay, karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında Volland ve 44'üncü dakikada Bender'in attığı gollerin asistini yaptı.

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Peter Bosz as ve genç oyuncuların tamamına yakınına forma şansı verirken, Leverkusen U19 takımında görev alan Samed Onur da mücadeleye ilk 11'de başladı. Genç takım forması giyen Cem Türkmen de mücadelenin ikinci yarısında forma şansı buldu.

KEREM DEMİRBAY: LEVERKUSEN'DE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM

Mücadelenin ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Kerem Demirbay, Leverkusen forması giydiği için mutlu olduğunu ifade etti. 45 dakikada sahada kaldığını hatırlatan Demirbay, "Burada olduğum için sevinçliyim, mutluyum. Takım arkadaşlarımla da bugün 45 dakika oynadım. İyi bir maç oldu, sakatlanmadan tamamladık. Benim için çok iyi bir gün oldu" dedi.