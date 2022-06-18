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Kerem Görsev Trio, Marmaris'te sahne aldı

18.06.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Görsev Trio, Marmaris'te sahne aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, caz grubu Kerem Görsev Trio, Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında konser verdi.

Marmaris Amfi Tiyatro'daki etkinlikte piyanist Kerem Görsev'e, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik etti.

Kerem Görsev Trio, konserde festival filarmoni orkestrası eşliğinde, kendi eserlerinden oluşan akustik caz müziğinin farklı formatlarını seslendirdi.

Klasik batı ve caz müziği ile bale, görsel sanatlar ağırlıklı sanatın birçok dalını içeren festival kapsamında 20 Haziran'da Fazıl Say, 25 Haziran'da Boğaziçi Gençlik Korosu, Marmaris Amfi Tiyatro'da müzikseverlerle buluşacak.

Festivalin son günü 28 Haziran'da ise Azerbaycanlı piyanist ve besteci İlyas Mirzayev, MAKSAD Festival Orkestrası ile Muğla türkülerini seslendirecek.

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