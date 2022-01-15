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Kerem'in yıldızı parlıyor! Genç yıldızın yeni talibi İngiltere'den

15.01.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'ın en dikkat çeken oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, bir kulübün daha transfer listesine girdi. İşte 23 yaşındaki yıldızı listesine alan İngiliz kulübü.

Kerem'in yıldızı parlıyor! Genç yıldızın yeni talibi İngiltere'den
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Avupa'da devam etse de ligde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da, kötü geçen sezonun en dikkat çeken ismi olan genç yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun taliplileri artıyor. Sarı-kırmızılı ekibi adeta tek başına ayakta tutmaya çalışan genç yıldız, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

YENİ TALİP İNGİLTERE'DEN

Sabah'ta yer alan habere göre Fransa'dan Lyon ve Almanya'dan Wolfsburg'un ilgilendiği Kerem'i son olarak İngiltere'den Brentford transfer listesine aldı.

Yeni yükseldiği Premier Lig'de orta sıralarda yer alan Brentford, sezon başında oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu tekrar Galatasaray'a kiralamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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