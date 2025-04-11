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Kerem Kamal ve Hamza Bakır, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
11.04.2025 20:29
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Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden milli sporcular Kerem Kamal ve Hamza Bakır, finale yükseldi.

Kerem Kamal ve Hamza Bakır, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleşen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları başladı. 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.

KEREM, FİNALE ÇIKTI

Türkiye'yi 63 kiloda temsil eden Kerem Kamal, elemelerde Finlandiya'dan Tino Tapio Ojala, çeyrek finalde Moldova'dan Vitalie Eriomenco, yarı finalde de Azerbaycan'dan Murad Mammadov'u yenerek adını finale yazdırdı.

Büyüklerde ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Kerem, finalde Ermeni Karen Aslanyan ile karşılaşacak.

HAMZA, ALTIN MADALYA MÜCADELESİ VERECEK

Grekoromen stilin ağır sıkleti 130 kiloda mücadele eden Hamza Bakır, sırasıyla Ermenistan'dan David Ovasapyan, Azerbaycan'dan Beka Kandelaki ve Almanya'dan Jello Krahmer'i yenerek finale yükselmeyi başardı.

Avrupa Şampiyonası'nda kariyerinin ilk finaline çıkacak Hamza, altın madalya mücadelesinde Rus Sergei Semenov ile karşılaşacak. Bağımsız sporcu olarak organizasyonda yer alan Semenov, geçen yıl altın madalya kazanmıştı.

AHMET, REPESAJ ŞANSI YAKALADI

77 kiloda güreşen Ahmet Yılmaz repesaj şansı yakalarken, Emre Mutlu (55 kilo) ve Muhittin Sarıçiçek (87 kilo) organizasyona veda etti.

HEYECAN SÜRECEK

Grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda repesaj ve madalya müsabakaları yarın yapılacak.

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