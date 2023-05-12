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Kerem Kınık'ın istifası sonrası Şahan Gökbakar'dan ilk paylaşım

12.05.2023 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremlerinin ardından çadır ve konserve satışıyla gündeme gelerek tartışmaların odağı olan Kerem Kınık, Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti. Depremin ardından Kınık'a eleştirilerde bulunan ve sık sık istifa çağrısı yapan Şahan Gökbakar ise ilginç bir paylaşım yaptı.

Kerem Kınık'ın istifası sonrası Şahan Gökbakar'dan ilk paylaşım

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, depremin ardından yaşanan tartışmalarla gündemden düşmemişti. Kınık'ın çadır satışının ortaya çıkmasından 3 ay sonra istifa etmesi ise günün en çok konuşulan konularından oldu.

O ŞARKIYLA PAYLAŞTI

Kınık ile bu süreçte polemikler yaşayan ve sık sık istifa çağrısı yapan Şahan Gökbakar ise son gelişmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımına “Bye bye yarışmayan adam…" notunu düşen Gökbakar, Kınık’ın fotoğraflarını ise ‘Bye Bye Happiness’ şarkısı eşliğinde yayınladı.


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