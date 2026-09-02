53 yaşındaki Defne Samyeli’den bikinili pozlar! O detay gözlerden kaçmadı

Güzelliği ve fit görünümüyle sık sık magazin gündeminde yer alan Defne Samyeli Bodrum tatilinden paylaştığı yeni karelerle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. 53 yaşındaki Samyeli’nin bikinili pozları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

BODRUM TATİLİNDEN RENKLİ POZLAR PAYLAŞTI

Sahne performanslarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Defne Samyeli, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Eren Talu ile evliliğinden Deren ve Derin adında iki kızı olan Samyeli, hem iş hem de tatil amacıyla bulunduğu Bodrum’dan peş peşe paylaşımlar yaptı.

BİKİNİLİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Instagram hesabından tatil karelerini hayranlarıyla paylaşan Defne Samyeli‘nin metalik renk bikinisini, siyah renk bir pareoyla kombinlemesi takipçilerinden tam not aldı.

FİT GÖRÜNÜMÜNÜN SIRRI MERAK EDİLİYOR

Defne Samyeli’nin ilerleyen yaşına rağmen fit görünümünü koruması da dikkatlerden kaçmadı. Paylaşımının altına fit görünümünün sırrının ne olduğu ile ilgili çok sayıda soru geldi.