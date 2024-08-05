Keremcem 12 kilo verdi! Nasıl zayıfladığını açıkladı: Kahvaltı detayı dikkat çekti

MYNET- İlk albümü 'Eylül'ü 2004 yılında çıkaran Keremcem; 'Elif', 'O Hayat Benim', 'İki Yalancı' ve 'Kimse Bilmez' gibi yapımlarında rol alarak oyuncu kimliğiyle de adından söz ettirdi.

Bir süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim EkolTV'ye konuk oldu.

"Ben pandemide 10 kilo aldım. Kendimi ekranda bir gördüm ve böyle olmaz dedim" diyen Keremcem "4 senedir aralıklı oruç... 18 saatlik aralıklı oruçla 12 kilo verdim. Başladığım günden beri çok mutluyum" dedi.

Şarkıcı "O kadar çok yemeğe ihtiyacımız yok. Kahvaltı en önemli öğün yalanıyla büyütüldük ama öyle değil" dedi.

ARALIKLI ORUÇ DİYETİ NEDİR?

Aralıklı oruç, belirli zaman dilimlerinde gıda tüketilebilirken günün diğer zamanlarında kalori alımının olmadığı ve oruç tutulduğu bir beslenme programı çeşididir.



Aralıklı oruç diyeti türlerinden yaygın olarak uygulananlar şunlardır:

-Zaman kısıtlamalı beslenme (16/8 veya 14/10)

-Haftada iki kez beslenme (5/2)

-Alternatif gün orucu

-24 saat oruç (ye-dur-ye)

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