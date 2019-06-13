Kerim Alıcı'yı Fransız kulüplerinin istediği iddia edildi

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Kerim Alıcı'yı Fransız kulüplerinin de transfer etmek istediği ileri sürüldü.
Altınordu yönetimi Kerim için kendilerine resmi bir teklif gelmediğini belirtirken, 21 yaşındaki defans oyuncusunun bonservis bedelinin 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu öğrenildi.
Altınordu'da Kerim'in yanı sıra kaleci Erce de Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor.
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