SPOR

Kerim Alıcı'yı Fransız kulüplerinin istediği iddia edildi

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 13.06.2019 11:44 | Son Güncelleme

Spor Toto 1'inci Lig kulübü Altınordu'da yeni sezon öncesi Süper Lig ya da Avrupa'ya gönderilmesi planlanan genç oyuncular arasında yer alan sağ bek Kerim Alıcı ile Fransa Ligue 1 ekiplerinin ilgilendiği iddia edildi.

Kerim Alıcı'yı Fransız kulüplerinin istediği iddia edildi

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Kerim Alıcı'yı Fransız kulüplerinin de transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Altınordu yönetimi Kerim için kendilerine resmi bir teklif gelmediğini belirtirken, 21 yaşındaki defans oyuncusunun bonservis bedelinin 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu öğrenildi.

Altınordu'da Kerim'in yanı sıra kaleci Erce de Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
altınordu Kerim Alıcı Beşiktaş ligue 1

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