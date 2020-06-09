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Kerim Çalhanoğlu, Schalke 04 ile anlaştı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 09.06.2020 07:23 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Schalke 04, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu ile anlaşma sağladı.

Kerim Çalhanoğlu, Schalke 04 ile anlaştı

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Kerim Çalhanoğlu, Schalke 04'ün 11 numaralı formasıyla çekildiği fotoğrafına yer vererek mavi-beyazlı takımla anlaştığını duyurdu.

Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen ve sol kanatta görev alan 17 yaşındaki Kerim Çalhanoğlu, Hoffenheim'ın altyapısında yetişti. Bu sezon Hoffenheim'ın 19 yaş altı takımında 18 maça çıkan Kerim, 2 gol attı.

Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun da forma giydiği Schalke 04, 30. haftası geride kalan Bundesliga'da 38 puanla 10. sırada yer aldı. (AA)

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