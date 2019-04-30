MAGAZİN

Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2019 19:54 | Son Güncelleme

Cinsel organını gösterdiği iddia edilen Kerimcan Durmaz'ın babası Vedat Durmaz, oğlunun tepki çeken videosuyla ilgili konuşarak, "O 24 yaşında bir delikanlı. Ne yaptıysa kendine ait." ifadelerini kullandı.

Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Kerimcan Durmaz'ın babası Vedat Durmaz, günlerdir magazin gündemini meşgul eden olay görüntüler ile ilgili konuştu.

"OLUR BÖYLE ŞEYLER"
Sosyal medya fenomeni ve Dj Kerimcan Durmaz'ın Instagram hesabından cinsel organını paylaştığı iddialarına baba Vedat Durmaz'dan yorum geldi. Vedat Durmaz konuyla ilgili, 'O 24 yaşında bir delikanlı. Ne yaptıysa kendine ait. Olur böyle şeyler. Kötü bir şey yaptığını düşünmüyorum. Bir kaza olmuş, olabilir' yorumunda bulundu.

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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel organ videosuyla büyük tepki çekmişti. Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından paylaştığımüstehcen videonun kendisine ait olmadığını iddia etmişti.

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