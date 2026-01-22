MAGAZİN

Kuruluş Orhan'a iki isim birden! Hikayenin seyri değişiyor

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın kadrosu genişliyor. Fenomen dizinin son bölümünde hikayeye iki isim birden dahil oldu. Kuruluş Orhan dizisi, yeni hikayesi ve güçlü kadrosuyla çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Öznur Yaslı İkier

Atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ediyor. Çarşamba akşamları ilgiyle takip edilen fenomen dizinin oyuncu kadrosuna güçlü bir isim daha ekledi.

Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, dizide Karesi Beyliği'nin kudretli lideri Demirhan Han karakteriyle yeni bölümde izleyici karşısına çıktı.

Korkusuz bir bey olan Demirhan Han, Karesi Beyliği'nin deniz gücünün başında, Bizans'ın ve korsanların korkulu ismidir. Büyük hedefleri ve hırsları olan Demirhan Bey, Türkmenler arasında en güçlü devletin Karesi Beyliği olmasını ister. Bu ise onu Orhan Bey'le kaçınılmaz bir çatışmaya sürükler. Demirhan Han, kurduğu çıkar ilişkileri ve sürpriz ittifaklarla Anadolu'daki dengeleri sarsacak, Orhan Bey'in karşısına şimdiye kadarki en zorlu rakiplerden biri olarak çıkacaktır.

Demirhan Han diziye sağ kolu Umur’la beraber katıldı. Umur rolüne başarılı oyuncu Gürkan Çolaker hayat veriyor.

Mustafa Üstündağ Kuruluş Orhan
