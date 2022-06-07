Kerimcan Durmaz'ın pozları olay oldu! "Sütyen taksaydın bari"

Amerika ve Türkiye arasında mekik dokuyan Kerimcan Durmaz Instagram'ı aktif kullanan bir isim. Şarkıları ve danslarıyla sık sık gündeme gelen Kerimcan geçtiğimiz yıllarda yanlışlıkla mastürbasyon videosunu paylaşınca büyük tepki çekmişti.

Kerimcan Durmaz son pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çekti. Ayna karşısında siyah tarzıyla pozlarını paylaşan Kerimcan'ın meme ucu detayı gözlerden kaçmadı.

Sosyal medya fenomeninin pozlarını gören bazı takipçilere "Sütyen taksaydın bari" yorumunda bulundu.

Bazı takipçiler ise "Kerimcan'ın göğüs ucunda piercing mi vardı oha" yorumları yaptı.

