23 Şubat-1 Mart haftası reyting sonuçları: Sevdiğim Sensin, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti...

23 Şubat–1 Mart haftası reyting sonuçları açıklandı ve listede büyük sürpriz yaşandı. Yeni sezonda iddialı başlayan Taşacak Bu Deniz listede yer almayınca sıralama çok değişti. Haftanın reyting tablosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

23 Şubat-1 Mart haftası reyting sonuçları: Sevdiğim Sensin, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti...

23 Şubat–1 Mart haftasında televizyon ekranlarında adeta reyting fırtınası esti. Prime time kuşağında yayınlanan diziler ve yarışma programları arasında yaşanan kıyasıya mücadele, izleyici tercihini net biçimde ortaya koydu. Zirvede sürpriz bir değişim yaşanıp yaşanmadığı merak edilirken, haftanın en çok izlenen yapımları belli oldu. İşte reyting listesinde öne çıkan ve haftaya damga vuran o projeler…

23 Şubat–1 Mart haftası en çok izlenen dizi merak edilirken listede şaşırtan bir değişim yaşandı. Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz rekabeti bu hafta sekteye uğradı.

23 Şubat-1 Mart haftası reyting sonuçları: Sevdiğim Sensin, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti... 1

UZAK ŞEHİR BİRİNCİ OLDU

Uzun süredir listenin lideri olan Taşacak Bu Deniz’in basketbol milli maçı nedeniyle yayına ara vermesiyle birlikte, iki sezondur istikrarlı performans sergileyen Uzak Şehir haftayı zirvede kapadı.

23 Şubat-1 Mart haftası reyting sonuçları: Sevdiğim Sensin, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti... 2

Rakibinin yokluğunu iyi değerlendiren Kızılcık Şerbeti yaklaşık iki puanlık güçlü bir sıçramayla 8,92 reytinge yükselerek ikinci sıraya tırmanırken, Star TV’nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin üçüncü bölümünde de artışını sürdürerek 8,59 reytingle üçüncü sıraya yerleşti.

23 Şubat-1 Mart haftası reyting sonuçları: Sevdiğim Sensin, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti... 3

Yeraltı dizisinin sıralamada geride kalması ise görenleri şaşırttı.

Anahtar Kelimeler:
Taşacak Bu Deniz
