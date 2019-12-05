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Kerimcan Durmaz mastürbasyon videosuyla olay olmuştu! İşte aldığı ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:39 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz paylaştığı mastürbasyon videosu ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Durmaz kendisi hakkında bu konuyla ilgili açılan davadan 10 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını erteledi.

Kerimcan Durmaz mastürbasyon videosuyla olay olmuştu! İşte aldığı ceza

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve takipçileri tarafından tepki toplayan müstehcen videoya ilişkin yargılandığı dava karara bağlandı. Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kerimcan Durmaz ve avukatları katıldı. Duruşmada ayrıca müştekiler adına avukat Begüm Gürel hazır bulundu.

YAKIN ARKADAŞLARIMA ATTIĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM!

Dava dosyasındaki görüntülerin kendine ait olduğunu belirten sanık Kerimcan Durmaz, "Hamburg'tan dönerken sadece iki yakın arkadaşımın olduğu gruba uçakta çekmiş olduğum paylaşımı gönderdiğimi sanıyordum. Fakat havaalanına iniş sırasında telefonun sinyal alması neticesinde bu paylaşımımı yakın arkadaş grubuma değil, instagram hikaye bölümünde paylaşılmış olduğunu yine arkadaşlarımın beni araması neticesinde öğrendim" dedi.

Paylaşımı geri çektiğini ve kamuoyundan özür dilediğini dile getiren sanık Durmaz, "Üzgünüm, yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Ben de toplum içerisinde yaşayan biri olarak bu konularda hassas ve dikkatli birisiyimdir. Beraatimi talep ederim. Hakkımda leyhte olan hükümler uygulansın" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanık Kerimcan Durmaz'ın 'Müstehcenlik' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 10 ay hapse 5 bin TL para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını leyhte kabul eden mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...

İDDİANAMEDE NE VARDI?

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Kerimcan Durmaz'ın 'şüpheli' olarak yer aldığı iddianamede, sosyal medya hesabı üzerinden 3 milyonu aşkın takipçisi olduğu, şüphelinin instagram isimli sosyal medya hesabı üzerinden hikaye paylaşma kısmı olarak adlandırılan yerden 29 Nisan 2019'da aynanın karşısına geçerek müstehcen videoyu paylaştığı ve bu paylaşımın hesabı takip etsin ya da etmesin sayfasını ziyaret eden herkes tarafından açıkça görüldüğü, görüntüleri İstanbul Havalimanı'nda paylaştığı kaydedilmişti.

İddianamede, Kerimcan Durmaz'ın 'Müstehcenlik' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edilmişti.

İHA

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Kerim çok ayıp,hıç yakıştıramadım.Lütfen daha dikkat et,çoluk var cocuk var.Seviliyorsun.
neyini seviosun anlaşılır değil bk gibi bi örnek gençliğe
adam canlı yayında mastürbasyon yapar, hapse girmez, adnan hoca kadın oynattı diye hapiste yatıyor.. hukuk sistemimiz şahane işliyor
Arkadaşlarına nasıl atabiliyorsun normal birşeymiş gibi savunuyor birde nasıl insanlarsınız
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