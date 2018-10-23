Kerimcan'ın yakın arkadaşı Samet Liçina'dan direk dansı performansı

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Liçina, direk dansı yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı.

SAMET LİÇİNA KİMDİR?

Sırbistan asıllı Samet Liçina bir çok ünlü mekanda Dj olarak sahne almaktadır. Girdiği ortamlarda çaldığı müzikler ile müzik severlere eğlenceli dakikalar yaşatmaktadır. Annesi Sırbistan Novi Sad, babası ise Karadağ Montenegro nüfusundandır.

Samet Liçina, özellikle son dönemlerde popüler olmaya başladı. Kendisini de DJ’lik yapıyor ve girdiği ortamlarda herkesi eğlendiriyor! Kendisi bir röportajda sadece dudak ve çenesinde dolgu olduğunu belirtmiştir. Ken Doll'a benzemek için hiç bir şey yapmadığını doğuştan benzediğini açıklamıştır.

