Kerimcan, Selin Ciğerci'nin nişanlısı Gökhan Çıra'dan mı hoşlanıyor?

Instagram'daki Lost Secret sayfasının iddiasına göre; ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın dostluğu Ciğerci'nin nişanlısı Gökhan Çıra yüzünden bitti.

Selin Ciğerci'nin bir süredir yediği içtiği ayrı gitmediği yakın dostu Kerimcan Durmaz'la arası Durmaz'ın Gökhan Çıra'yı beğenmesinden dolayı bozuldu.

Kerimcan Durmaz, Ciğerci'nin nişanlısı Gökhan Çıra'yı beğenerek yakınlaşmaya çalıştı. Gökhan'ın Kerimcan'ı şikayeti ve yaptıklarını anlatmasıyla ikili arasındaki dostluk bitti.





