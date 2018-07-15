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Kerimcan, Selin Ciğerci'nin nişanlısı Gökhan Çıra'dan mı hoşlanıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2018 10:37 | Son Güncelleme

Selin Ciğerci'nin yakın dostu Kerimcan Durmaz'la neden küstüğü ortaya çıktı! Ciğerci, Durmaz'ın nişanlısı Gökhan Çıra'dan hoşlandığını öğrendiği için dostluğunu bitirdi

Kerimcan, Selin Ciğerci'nin nişanlısı Gökhan Çıra'dan mı hoşlanıyor?

Instagram'daki Lost Secret sayfasının iddiasına göre; ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın dostluğu Ciğerci'nin nişanlısı Gökhan Çıra yüzünden bitti.

Selin Ciğerci'nin bir süredir yediği içtiği ayrı gitmediği yakın dostu Kerimcan Durmaz'la arası Durmaz'ın Gökhan Çıra'yı beğenmesinden dolayı bozuldu.

Kerimcan Durmaz, Ciğerci'nin nişanlısı Gökhan Çıra'yı beğenerek yakınlaşmaya çalıştı. Gökhan'ın Kerimcan'ı şikayeti ve yaptıklarını anlatmasıyla ikili arasındaki dostluk bitti.

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kerimcan durmaz selin ciğerci Gökhan Çıra

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