YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Keşan'da bazı köylerde "şebeke suyu ile tarımsal sulama" yapılması yasaklandı

Keşan'da bazı köylerde "şebeke suyu ile tarımsal sulama" yapılması yasaklandı

23.03.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Keşan ilçesinde kuraklıkla mücadele kapsamında, bazı köylerde şebeke suyu ile tarımsal sulama yapılmasının yasaklanması yönünde karar alındı.

Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliğinin (KHGB) 2023 Yılı 1. Olağan Genel Kurulu, Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda yapıldı.

Keşan Kaymakamı ve KHGB Başkanı Cemalettin Yılmaz'ın başkanlık yaptığı genel kurulda, "Kış aylarının kurak geçmesi nedeniyle yer altı sularının yetersiz kalacağı, yaz sezonunda köylerde su sıkıntısı yaşanmaması için, birliğin içme ve kullanma suyu sağladığı köylerde şebeke suyu ile tarımsal sulama yapılmasının yasaklanması" konusu da görüşüldü.

Birliğin müdürü Bülent Sorut, kuraklığa dikkati çekerek, yaz mevsiminde KHGB'nin su hizmeti verdiği köylerde, şebeke suyu ile bahçe, tarla gibi tarımsal sulama yapılmasının yasaklanmasını talep etti.

Talep, oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre, yasağa uymayanlara KHGB Encümeni tarafından idari para cezası uygulanacak.

Keşan'da belediye encümeni tarafından alınan kararlar kapsamında sudan tasarruf için konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanması, halı ve kilim yıkanması, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanması 30 Nisan'a kadar yasaklanmıştı.

Ayrıca vatandaşlara evlerindeki musluklar için "su tasarruflu perlatör" dağıtılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Keşan'da kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlandırma getirilecekKeşan'da kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlandırma getirilecek
Tuzla’da liseli gençlerin tekmeli yumruklu kavgası: 2 yaralıTuzla’da liseli gençlerin tekmeli yumruklu kavgası: 2 yaralı
Sinop'ta elektrik direklerine leylekler için özel yuvalar yerleştirildiSinop'ta elektrik direklerine leylekler için özel yuvalar yerleştirildi
Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan su

Edirne Namaz Vakitleri 23 Mart Perşembe

İmsak
05:40
Sabah
07:06
Öğle
13:26
İkindi
16:51
Akşam
19:35
Yatsı
20:56
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Son derece nadir görülüyor! 125 milyon yıllık bir soyun üyesi...

Son derece nadir görülüyor! 125 milyon yıllık bir soyun üyesi...

Çöl adeta denize döndü! Şoke eden görüntüler...

Çöl adeta denize döndü! Şoke eden görüntüler...

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.