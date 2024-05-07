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  4. Keşan’da çocuk çorabına saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

Keşan’da çocuk çorabına saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

İHA İHA
07.05.2024 14:57
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Edirne’nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir araçta yaptıkları kontrolde, çocuk çorabına gizlenmiş 50 gram uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre; Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi’nde devriye görevini yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi, T.Ö., M.A., S.Ö., Y.K. ve S.G.’nin içerisinde bulunduğu aracı durdurdu. Bu sırada araçtan dışarı poşet atıldığını fark eden polis, poşette çocuk çorabına saklanmış 50 gram eroin ele geçirdi. Yapılan üst aramalarında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 230 TL ele geçirilen, T.Ö., M.A., S.Ö., Y.K. ve S.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö., Y.K. ve S.G. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kalırken, M.A. ile T.Ö. ise tutuklandı.

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