Keşan'da evinde uyuşturucu yakalanan şüpheli tutuklandı

EDİRNE - (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası, Y.Ç'nin Yenimescit Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Buradaki aramada 0,36 gram eroin ile 62,28 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Ç, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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