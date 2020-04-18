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Keşan’da Güven ve Huzur Uygulaması

EDİRNE HABERLERİ  | 18.04.2020 11:07 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde, tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamalarda; iş yerleri, vatandaşlar ve araçlar denetlendi, toplam 27 bin 141 bin lira ceza kesildi.Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması Keşan’da da yapıldı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde, tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamalarda; iş yerleri, vatandaşlar ve araçlar denetlendi, toplam 27 bin 141 bin lira ceza kesildi.
Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması Keşan’da da yapıldı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 17 Nisan Cuma günü 15.00 ve 24.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamada, 412 sürekli kapalı olan iş yeri, 20 ticari taksi, 17 toplu taşıma aracı, 37 sivil araç, 5 park, 2 mesire alanı, kontrol edildi ve 71 kişiye GBT sorgusu yapıldı.
Kontroller sırasında 1 araca çeşitli cezai maddelerden, 15 kişiye de sosyal mesafeye uymama, kimlik bildirmeme ve emre aykırı davranış gibi maddelerden toplam 27 bin 141 TL idari para cezası uygulandı.

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