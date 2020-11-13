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Keşan’da yurt dışına kaçmaya hazırlanan 7 şüpheli yakalandı

EDİRNE HABERLERİ  | 13.11.2020 13:15 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3’ü FETÖ şüphelisi 7 kişi, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.Edirne’nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçma hazırlığında olan, 3’ü FETÖ şüphelisi 7 kişi, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3’ü FETÖ şüphelisi 7 kişi, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne’nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçma hazırlığında olan, 3’ü FETÖ şüphelisi 7 kişi, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si mahkemece tutuklanırken, 1’i de Diyarbakır’a gönderildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki M.S.A., N.E., A.M., H.A., H.A., H.T. ve B.S isimli 7 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.
İlçe emniyetine götürülen şüphelilerden M.S.A., N.E. ve M.E.’nin FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilirken, şüphelilerden M.S.A., soruşturmasının sürdüğü Diyarbakır’a sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen N.E. ve M.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Diğer 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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