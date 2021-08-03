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Kesilen sütü sakın çöpe dökmeyin! Kullanabileceğiniz birçok alan var: İşte 6 önemli taktik

03.08.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her evde mutlaka bulunan süt, protein ve kalsiyum açısından oldukça zengin bir ürün. Çoğumuz en kolay pastörize sütlere ulaşabilsek de, özellikle evde yoğurt yapan kadınların baş tercihi pastörize olmayan günlük süttür. Pastörize edilmiş sütler mayalanma yetisini bir miktar kaybettiği için, yoğurdu günlük sütle yapmak çok daha iyi bir tercih.

Kesilen sütü sakın çöpe dökmeyin! Kullanabileceğiniz birçok alan var: İşte 6 önemli taktik

Günlük sütlerin en büyük riski, kesilmesi. Sütün kaynama esnasında topaklanması o sütün kesildiğine işaret eder ve bunun sebebi zamanlama hatası, yüksek ısı yahut mikroorganizmalarla ilgili kimyasal bir sebep olabilir. Peki kesilen süt nasıl değerlendirilir? Nerelerde kullanılır?

LOR PEYNİRİ

  • Sütün kesildiğini fark ettiğiniz anda içerisine 1 adet limon sıkarak hızlı hızlı karıştırmaya devam edin, sütün iyice topaklandığını göreceksiniz.
  • Bu işlemden sonra yaklaşık 10 dakika daha kaynatıp ocağı söndürün ve dinlenmeye alın.
  • Soğuyan sütü bir tülbent yardımıyla süzün ve sıvı kısmını uzaklaştırın.
  • Bu işlemden sonra elinizde mis gibi bir lor peyniri kalacak.
  • Bu peyniri isteğinize göre tuzlayarak tüketebilirsiniz.

ÇORBALAR İÇİN KIVAM ARTTIRICI

  • Kesilen sütü hemen ocaktan alın ve soğutun.
  • Ardından blenderdan geçirip temiz bir kaba alarak buz dolabında muhafaza edin.
  • Elde ettiğiniz bu yoğun sütü özellikle de çorbalarınızda kıvam arttırmak için kullanabilirsiniz.

BİTKİ BAKIMI

  • Kesilen sütünüzü değerlendirebileceğiniz bir başka alan da bitki bakımı.
  • İçeriğindeki kalsiyum, bitkilerinizin canlanmasını ve daha sağlıklı olmasını sağlar.
  • Bitkilerinize kesilen süt ile bakım yapmak için bu sütü bitkilerinizi sular gibi dibine dökmeniz yeterli.

ET MARİNASYONU

  • Kesilen sütü ocaktan alıp soğuduktan sonra etinizi marine etmek için kullanabilirsiniz.
  • Tek yapmanız gereken etlerinizin üzerini örtecek kadar kesilmiş süt koymak.
  • Sütün içerisindeki laktik asit etin yumuşamasını sağlar.
  • Ancak unutmamalısınız ki etler sütün içinde 4-5 saatten fazla kalmamalı.

CİLT BAKIMI

Yüksek oranda kalsiyum, protein ve mineral içeren süt cildiniz için mükemmel bir besleyicidir. Temiz cildinize bu süt ile masaj yaparak gözeneklerinizden kurtulup ışıldayabilirsiniz.

PATİLİ DOSTLARINIZA MAMA

Kalsiyum, insanlar kadar hayvanlar için de önemli bir elementtir. Evdeki patili dostlarınızın kuru mamasına bu kesilen sütten karıştırarak daha fazla kalsiyum almalarını sağlayabilirsiniz. Ya da içerisine biraz kuru mama veya ekmek eklediğiniz kesilmiş süt ile sokaklarda yaşayan patili dostlarımızı doyurabilirsiniz.

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