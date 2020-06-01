Keşiş Gölü çevresinde açan rengarenk çiçeklerle ziyaretçilerini karşılıyor

"Muhtemelen 4-5 yıl öncesine kadar buralara kolay kolay kimse gelmezdi. Buralara halaylar, dostluklar ve kardeşlik yakışır. Ciddi bir güzelliği barındıran buraların doğal yapısı bozulmamalı ve yöre halkı da bu doğal güzelliğe sahip çıkmalı. Van'da koruma altına alınması gereken bu tür alanların hemen hemen hepsi sayın Cumhurbaşkanımızın kararnameleriyle koruma altına alınarak doğal sit alanları haline getirildi. Buraların muhafaza edilmesi ve kullanıma açılması inşallah zamanla gerçekleşir."

Van Gölü havzasının hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçileri etkilediğini anlatan Bilmez, "Turizmle uğraşan iş adamlarımızın buraların pazarlayabilecekleri alanlar olduğunu bilmelerini istiyoruz. Son yıllarda ilimize çok ciddi bir ilgi vardı. Bu yıl da bir sıçrama bekliyorduk. Maalesef pandemi süreci olumsuz etkiledi. Hızlı şekilde normalleşerek turizmde güzel bir noktaya gelmeyi ümit ediyoruz. Uzun vadede bu bölgenin kalkınmasına en fazla katkı sağlayacak sektör turizmdir." ifadesini kullandı.

Bilmez'e Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış eşlik etti.

