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Kesişme: İyi ki Varsın Eren konusu nedir, oyuncuları kim? Kesişme: İyi ki Varsın Eren nerede ve ne zaman çekildi?

18.10.2023 19:58 | Son Güncelleme:
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Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak edildi. Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturmuştur. Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filmini izlemek isteyenler film hakkında detaylı bilgileri araştırıyor. Peki, Kesişme: İyi ki Varsın Eren konusu nedir, oyuncuları kim? Kesişme: İyi ki Varsın Eren nerede ve ne zaman çekildi?

Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi 18 Ekim 2023 Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Rahman Beşel'in yer aldığı Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi, şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hikayesini konu edinmektedir. İşte Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi hakkında detaylı bilgiler...

KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN KONUSU

Film, 11 Ağustos 2017 günü Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lılar ile Türk güvenlik güçlerinin girdiği çatışmada PKK üyelerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken öldürülen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayesini konu almaktadır.

KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN OYUNCULARI

İsmail Hacıoğlu - Ferhat Gedik
Rahman Beşel
Ahmet Eren Taşdelen
Ömer Asaf Kurtuluş - Eren Bülbül
Alayça Öztürk
Emir Çiçek
Mutlunur Lafçı
Atay Yıldız Çavuş
Halil İbrahim
Mehmet Emin Yel
Kemal Balıbaş
Aki Mochida
Abdülkadir Ömür

KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin çekimleri, İstanbul, Ankara, Trabzon, Adana, Niğde, Hatay, Sivas, Gümüşhane ve Nevşehir illerinde yapılmıştır.


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kesişme; iyi ki varsın eren Oyuncu İsmail Hacıoğlu eren bülbül ve ferhat gedik

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