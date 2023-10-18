Kesişme: İyi ki Varsın Eren konusu nedir, oyuncuları kim? Kesişme: İyi ki Varsın Eren nerede ve ne zaman çekildi?

Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi 18 Ekim 2023 Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Rahman Beşel'in yer aldığı Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi, şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hikayesini konu edinmektedir. İşte Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi hakkında detaylı bilgiler...
Film, 11 Ağustos 2017 günü Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lılar ile Türk güvenlik güçlerinin girdiği çatışmada PKK üyelerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken öldürülen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayesini konu almaktadır.
İsmail Hacıoğlu - Ferhat Gedik
Rahman Beşel
Ahmet Eren Taşdelen
Ömer Asaf Kurtuluş - Eren Bülbül
Alayça Öztürk
Emir Çiçek
Mutlunur Lafçı
Atay Yıldız Çavuş
Halil İbrahim
Mehmet Emin Yel
Kemal Balıbaş
Aki Mochida
Abdülkadir Ömür
1 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin çekimleri, İstanbul, Ankara, Trabzon, Adana, Niğde, Hatay, Sivas, Gümüşhane ve Nevşehir illerinde yapılmıştır.