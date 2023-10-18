Kesişme: İyi ki Varsın Eren konusu nedir, oyuncuları kim? Kesişme: İyi ki Varsın Eren nerede ve ne zaman çekildi?

Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi 18 Ekim 2023 Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Rahman Beşel'in yer aldığı Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi, şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hikayesini konu edinmektedir. İşte Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi hakkında detaylı bilgiler...

KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN KONUSU

Film, 11 Ağustos 2017 günü Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lılar ile Türk güvenlik güçlerinin girdiği çatışmada PKK üyelerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken öldürülen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayesini konu almaktadır.

KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN OYUNCULARI

İsmail Hacıoğlu - Ferhat Gedik

Rahman Beşel

Ahmet Eren Taşdelen

Ömer Asaf Kurtuluş - Eren Bülbül

Alayça Öztürk

Emir Çiçek

Mutlunur Lafçı

Atay Yıldız Çavuş

Halil İbrahim

Mehmet Emin Yel

Kemal Balıbaş

Aki Mochida

Abdülkadir Ömür

KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin çekimleri, İstanbul, Ankara, Trabzon, Adana, Niğde, Hatay, Sivas, Gümüşhane ve Nevşehir illerinde yapılmıştır.







