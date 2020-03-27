YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Keskin’de ihtiyaç sahipleri vatandaşlara 51 bin liralık yardım

Keskin’de ihtiyaç sahipleri vatandaşlara 51 bin liralık yardım

KIRIKKALE HABERLERİ  | 27.03.2020 16:54 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde, Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 265 adet gıda kolisi, 25 kişiye acil nakit yardımın yanı sıra maske ve dezenfektan malzemeleri temin edilerek toplamda 51 bin 341 liralık yardım yapıldığı belirtildi.Keskin Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandığı bildirildi.

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde, Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 265 adet gıda kolisi, 25 kişiye acil nakit yardımın yanı sıra maske ve dezenfektan malzemeleri temin edilerek toplamda 51 bin 341 liralık yardım yapıldığı belirtildi.
Keskin Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandığı bildirildi. Açıklamada, "İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 265 adet gıda kolisi, 25 kişiye acil nakit yardım, maske ve dezenfektan malzemeleri temin edilerek 51 bin 341 liralık yardım yapılmıştır. Sokağa çıkma yasağı ilanında bugüne kadar Vefa Sosyal Destek Grubu ilçenin en uzak yerlerinden gelen yardım taleplerine dahi giderek onların ihtiyaçlarını giderdi. Toplamda 640 vatandaşımızın market alışverişi, maaş çekimi, ilaç alımı ve diğer ihtiyaçları giderildi" ifadelerine yer verildi.
Alınan tedbirlere hep birlikte uyulduğu takdirde zor günlerin geçeceğini kaydeden İlçe Kaymakamı Tekin Erdemir de, vatandaşların çok acil olmadığı sürece dışarı çıkmamalarını gerektiğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Kuşadası Belediyesi’nde ‘Evde Çalış’ dönemi

Kuşadası Belediyesi’nde ‘Evde Çalış’ dönemi

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Kırıkkale Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:06
Sabah
06:31
Öğle
12:56
İkindi
16:26
Akşam
19:12
Yatsı
20:31

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Atapark Eczanesi
Merkez
Kırıkkale Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı

Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı

Siyasilerden Engin Özkoç’a sert tepki

Siyasilerden Engin Özkoç’a sert tepki

Kırıkkale’de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

Kırıkkale’de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

Kırıkkale'de fabrikada iş makinesine sıkışan işçi öldü

Kırıkkale'de fabrikada iş makinesine sıkışan işçi öldü

Kırıkkale’de park ve yeşil alanlarda yaz bakımı

Kırıkkale’de park ve yeşil alanlarda yaz bakımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.