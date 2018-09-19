Kanayan gözler, eski dişler, taze kalpler ve sulu örümcekler gördüğünüzde hemen denemeyi düşünmeyebilirsiniz. Fakat biz mükemmel olduklarına eminiz. İşte görünce dehşete düşeceğiniz o sanat eserleri:
Kesmeye cesaret edemeyeceğiniz pastacıların yaptığı 10 ürpertici tatlı
Andrew Fuller gerçek bir korku hayranı ve bunu işinde kullanış şekline inanamayacaksınız! Sanatçı, muhtemelen yemeden 2 kez düşüneceğiniz korkunç kekler yaratıyor. Guy Meets Cake altında çalışan Andrew, baktığınızda hayretler içinde kalacağınız asla tatlı
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Kanayan gözler, eski dişler, taze kalpler ve sulu örümcekler gördüğünüzde hemen denemeyi düşünmeyebilirsiniz. Fakat biz mükemmel olduklarına eminiz. İşte görünce dehşete düşeceğiniz o sanat eserleri:
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