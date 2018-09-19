YEMEK

Kesmeye cesaret edemeyeceğiniz pastacıların yaptığı 10 ürpertici tatlı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.09.2018 17:02 | Son Güncelleme

Andrew Fuller gerçek bir korku hayranı ve bunu işinde kullanış şekline inanamayacaksınız! Sanatçı, muhtemelen yemeden 2 kez düşüneceğiniz korkunç kekler yaratıyor. Guy Meets Cake altında çalışan Andrew, baktığınızda hayretler içinde kalacağınız asla tatlı olduğunu anlamayacağınız özel sanat eserleri yaratarak hayran kitlesini büyütüyor.

Kanayan gözler, eski dişler, taze kalpler ve sulu örümcekler gördüğünüzde hemen denemeyi düşünmeyebilirsiniz. Fakat biz mükemmel olduklarına eminiz. İşte görünce dehşete düşeceğiniz o sanat eserleri:

1

Kesmeye cesaret edemeyeceğiniz pastacıların yaptığı 10 ürpertici tatlı

Andrew Fuller gerçek bir korku hayranı ve bunu işinde kullanış şekline inanamayacaksınız! Sanatçı, muhtemelen yemeden 2 kez düşüneceğiniz korkunç kekler yaratıyor. Guy Meets Cake altında çalışan Andrew, baktığınızda hayretler içinde kalacağınız asla tatlı

1 / 10

1

1
Kanayan gözler, eski dişler, taze kalpler ve sulu örümcekler gördüğünüzde hemen denemeyi düşünmeyebilirsiniz. Fakat biz mükemmel olduklarına eminiz. İşte görünce dehşete düşeceğiniz o sanat eserleri:
2 / 10

2

2
3 / 10

3

3
4 / 10

4

4
5 / 10

5

5
6 / 10

6

6
7 / 10

7

7
8 / 10

8

8
9 / 10

9

9
10 / 10

10

10
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pasta çeşitleri enteresan yemekler andrew fuller yemek sanatı

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Usta oyuncu Ferdi Merter hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ferdi Merter hayatını kaybetti

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Sizce bu yumurtalardan hangisi sağlıklı bir tavuğa ait?

Sizce bu yumurtalardan hangisi sağlıklı bir tavuğa ait?

Kesmeye cesaret edemeyeceğiniz pastacıların yaptığı 10 ürpertici tatlı

Kesmeye cesaret edemeyeceğiniz pastacıların yaptığı 10 ürpertici tatlı

Kandırıldık! Sağlıklı beslenme hakkında uydurulmuş 7 efsane bilgi

Kandırıldık! Sağlıklı beslenme hakkında uydurulmuş 7 efsane bilgi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kandırıldık! Sağlıklı beslenme hakkında uydurulmuş 7 efsane bilgi

Kandırıldık! Sağlıklı beslenme hakkında uydurulmuş 7 efsane bilgi

Yemeye kıyamayız! Birbirinden enfes 12 seyirlik pasta

Yemeye kıyamayız! Birbirinden enfes 12 seyirlik pasta

Sizce bu yumurtalardan hangisi sağlıklı bir tavuğa ait?

Sizce bu yumurtalardan hangisi sağlıklı bir tavuğa ait?

Dövizi bahane edip her şeye zam yapanlara inat çorbayı 1,5 TL'den satan güzel insan

Dövizi bahane edip her şeye zam yapanlara inat çorbayı 1,5 TL'den satan güzel insan

Eğer bu hastalığınız varsa aşureden uzak durun!

Eğer bu hastalığınız varsa aşureden uzak durun!

Su gibi içiyor! Bu kadının günde 2 bardak idrar içmesinin bir sebebi var

Su gibi içiyor! Bu kadının günde 2 bardak idrar içmesinin bir sebebi var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.