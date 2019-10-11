YEMEK

Kestanenin faydaları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.10.2019 15:10 | Son Güncelleme

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kestane mevsimini de açmış olduk. Lif, mineral ve vitamin açısından kestanenin oldukça zengin olduğunu ve sağlık için çok faydalı olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, "Kestanenin faydaları; kestane stresi azaltır, kan basıncı ve kolesterolü dengeler, bağışıklığı güçlendirir ve kalbi korur” açıklamasında bulundu. İşte kestanenin faydaları hakkında en detaylı bilgiler.

Kestane kebap yemesi sevap diyerek kestane mevsimi açılışını yapıyoruz sevgili okur :) Kestanenin sağlığımız için değerli olduğunu belirten uzmanlar, özellikle taze bir şekilde tüketilmesini öneriyor.

Kestanenin faydalarını merak edenler için Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir detaylı bir şekilde bilgi verdi. Kestanenin faydaları nelerdir? Kestanenin kalori oranı nedir? Kestane kilo aldırır mı? Gelin hep birlikte öğrenelim.

KESTANE KALORİ ORANI NEDİR? KESTANE BESİN DEĞERLERi
Besin Değeri 100 gramda
Kalori 176 kcal
Karbonhidrat 39.3 g
Lif 3.3 g
Protein 1.0 g
Yağ 0.9 g
Kolesterol 0.0 mg
Potasyum 486.0 mg
Kalsiyum 25.0 mg
Demir 0.9 mg

Kestanenin 100 gramında 170 kalori olduğunu, 3 orta boy kestanenin bir dilim ekmeğe eşdeğer olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “B ve C grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir açısından zengin olan kestanenin öğünlerde tercih edilebilir. Diyet lifi açısından 100 gram kestane günlük ihtiyacın yüzde 21’ini karşılayabilir” dedi. İşte kestanenin faydaları.

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Deniz ürünleri yerken dikkat!Deniz ürünleri yerken dikkat!
Pratik diye yapılıyor ama...Pratik diye yapılıyor ama...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kestanenin faydaları kastane faydası kestane neye iyi gelir kestane kalori

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddialar! 'Ablası bir kadınla evli...'

Bomba iddialar! 'Ablası bir kadınla evli...'

Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...

Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...

Düzenli tükettikçe viagra etkisi gösteriyor!

Düzenli tükettikçe viagra etkisi gösteriyor!

Satın aldığınız etin üstünde ıslaklık varsa...

Satın aldığınız etin üstünde ıslaklık varsa...

Bir tane yiyenin vitamine ihtiyacı kalmıyor! Sağlığı garanti altına alıyor

Bir tane yiyenin vitamine ihtiyacı kalmıyor! Sağlığı garanti altına alıyor

Dağlardan gelen şifa! Kışın en sağlıklı doğal ilacı

Dağlardan gelen şifa! Kışın en sağlıklı doğal ilacı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canan Karatay zeytinyağı faydalarını anlattı! Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı kalori oranı nedir?

Canan Karatay: Zeytinyağı kullanımı artarsa hiçbir hastalık kalmaz

Mutfaktaki kötü koku nasıl giderilir? Tüm kötü kokulardan kurtulmanın 6 yolu

Mutfaktaki kötü koku nasıl giderilir? Tüm kötü kokulardan kurtulmanın 6 yolu

237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor

237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor

Akut gastroenterit nedir? Akut gastroenterit belirtileri nelerdir?

Deniz ürünleri yerken dikkat!

Hazır çorba zararlı mıdır? Hazır çorba kalori oranı nedir? İşte detayları...

Pratik diye yapılıyor ama...

Brezilya cevizi faydaları nelerdir? Brezilya cevizi çayı neye iyi gelir?

Bir tane yiyenin vitamine ihtiyacı kalmıyor! Sağlığı garanti altına alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.