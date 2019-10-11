Kestane kebap yemesi sevap diyerek kestane mevsimi açılışını yapıyoruz sevgili okur :) Kestanenin sağlığımız için değerli olduğunu belirten uzmanlar, özellikle taze bir şekilde tüketilmesini öneriyor.

Kestanenin faydalarını merak edenler için Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir detaylı bir şekilde bilgi verdi. Kestanenin faydaları nelerdir? Kestanenin kalori oranı nedir? Kestane kilo aldırır mı? Gelin hep birlikte öğrenelim.

KESTANE KALORİ ORANI NEDİR? KESTANE BESİN DEĞERLERi

Besin Değeri 100 gramda

Kalori 176 kcal

Karbonhidrat 39.3 g

Lif 3.3 g

Protein 1.0 g

Yağ 0.9 g

Kolesterol 0.0 mg

Potasyum 486.0 mg

Kalsiyum 25.0 mg

Demir 0.9 mg

Kestanenin 100 gramında 170 kalori olduğunu, 3 orta boy kestanenin bir dilim ekmeğe eşdeğer olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “B ve C grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir açısından zengin olan kestanenin öğünlerde tercih edilebilir. Diyet lifi açısından 100 gram kestane günlük ihtiyacın yüzde 21’ini karşılayabilir” dedi. İşte kestanenin faydaları.

