Ketojenik diyetle daha geç acıkılıyor

Diyet Uzmanı Tuğba Demircan Kılıç, Ketojenik diyetle daha geç acıkılabileceğini belirtti.

Adatıp Sakarya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Demircan Kılıç, son dönemlerin popüler zayıflama metodu olan ‘Ketojenik Diyet’i anlattı. Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Demircan Kılıç, ketojenik diyetlerde oluşturulan karbonhidrat kısıtlamasının kan şekerinin ani yükselmemesine ve insülinin kontrollü salınımına, böylece daha geç acıkma sağlandığını söyledi. Ketojenik diyetin aynı zamanda yüksek yağ ve yeterli protein içermesi ve bu besin ögelerinin daha geç sindirilip emilmesinin de doygunluk ve tatmin hissini yükselttiğini, lezzet açısından da tatmin edici olduğunu belirtti.

Yeterli sıvı alımı önemlidir

Standart bir beslenmede vücudumuzun karbonhidratları glikoza çevirdiğini ve beynimizde dahil olmak üzere tüm vücudumuzun glikozu enerji kaynağı olarak kullandığını belirten Diyet Uzmanı Tuğba Demircan Kılıç, “Beslenmemizde karbonhidratları uygun miktarda sınırladığımızda, vücudumuz enerji gereksinimini karşılamak üzere vücut yağlarımızı devreye sokar. Bunları, yağ asitleri ve ketonlara ayrıştırarak enerji kaynağı elde eder. Yani artık vücudun yeni yakıt kaynağı ketonlardır. İşte vücutta oluşturulan bu yeni duruma ‘ketozis’ adı verilmektedir. Bu durumun sağlanabilmesi için diyette yüksek miktarda yağ, kişiye göre hesaplanmış uygun

