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Kevin Anderson, 6 saat 36 dakika süren maçta John Isner'i 3-2 yendi ve Wimbledon finaline yükseldi!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.07.2018 22:31 | Son Güncelleme

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Güney Afrikalı Kevin Anderson, 6 buçuk saati geçen mücadelenin ardından ABD'li John Isner'i 3-2 yenerek ilk finalist oldu.

Kevin Anderson, 6 saat 36 dakika süren maçta John Isner'i 3-2 yendi ve Wimbledon finaline yükseldi!

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın on birinci gününün ilk maçında, 1 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer'i eleyerek dikkati çeken dünya klasmanında 8. sırada yer alan Güney Afrikalı Kevin Anderson ile 9 numaralı seribaşı ABD'li John Isner tek erkekler yarı finalinde karşılaştı.

Maç boyunca sert servisleriyle etkili olan ve birbirinin servisini kırmakta zorlanan iki oyuncu, tenisseverlere tarihi bir karşılaşma izletti.

İlk üç seti tie-break'e giden mücadelenin ilkini 7-6 Anderson aldı, ikinci ve üçüncü seti ise aynı skorla Isner kazanarak 2-1 öne geçti. Rakibinin servisini kıran Anderson, dördüncü seti 6-4 alarak skoru 2-2'ye getirdi ve mücadeleyi final setine taşıdı.

Final setinde iki tenisçi de uzun bir süre boyunca birbirinin servisini kıramayınca eşitlik bozulmadı. 6 saat 36 dakikalık mücadelenin ardından 49'uncu oyunda Isner'in servisini kıran Anderson, rakibini 26-24 yenerek Wimbledon'da finale çıkan ilk tenisçi oldu.

Karşılaşma boyunca Isner 53, Anderson ise 49 kez "ace" yaparak puan aldı. Geçen yıl ABD Açık'ta finale kalan Anderson, bu galibiyetle Wimbledon'da ilk kez son ikiye adını yazdırdı.

Isner uzun maçlarıyla tarihe geçti

John Isner, karşılaşmayı kaybetmesine rağmen kırdığı rekorla öne çıktı. 2010 Wimbledon'ın 1. turunda Fransız Nicolas Mahut ile karşılaşan ABD'li tenisçi, 3 günde biten ve toplam 11 saat 5 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 ve 70-68'lik setlerle 3-2 yenerken, dünyanın en uzun tenis maçını oynamıştı.

Isner, yine Wimbledon'da bu kez yarı finalinde gösterdiği performansla, grand slam tarihinin en uzun ikinci maçında da başrolü oynadı.

Nadal-Djokovic maçı da etkilendi

Dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ile Sırbistanlı Novak Djokovic arasındaki diğer yarı final karşılaşması ise Anderson-Isner maçının uzaması nedeniyle geç başladı.

Turnuvada yarın, Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan eski dünya 1 numarası ABD'li Serena Williams ile kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 11 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber tek kadınlar finalinde karşılaşacak.

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