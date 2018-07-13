Kevin Anderson, 6 saat 36 dakika süren maçta John Isner'i 3-2 yendi ve Wimbledon finaline yükseldi!

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın on birinci gününün ilk maçında, 1 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer'i eleyerek dikkati çeken dünya klasmanında 8. sırada yer alan Güney Afrikalı Kevin Anderson ile 9 numaralı seribaşı ABD'li John Isner tek erkekler yarı finalinde karşılaştı.

Maç boyunca sert servisleriyle etkili olan ve birbirinin servisini kırmakta zorlanan iki oyuncu, tenisseverlere tarihi bir karşılaşma izletti.

İlk üç seti tie-break'e giden mücadelenin ilkini 7-6 Anderson aldı, ikinci ve üçüncü seti ise aynı skorla Isner kazanarak 2-1 öne geçti. Rakibinin servisini kıran Anderson, dördüncü seti 6-4 alarak skoru 2-2'ye getirdi ve mücadeleyi final setine taşıdı.

Final setinde iki tenisçi de uzun bir süre boyunca birbirinin servisini kıramayınca eşitlik bozulmadı. 6 saat 36 dakikalık mücadelenin ardından 49'uncu oyunda Isner'in servisini kıran Anderson, rakibini 26-24 yenerek Wimbledon'da finale çıkan ilk tenisçi oldu.

Karşılaşma boyunca Isner 53, Anderson ise 49 kez "ace" yaparak puan aldı. Geçen yıl ABD Açık'ta finale kalan Anderson, bu galibiyetle Wimbledon'da ilk kez son ikiye adını yazdırdı.



Isner uzun maçlarıyla tarihe geçti