SPOR

89
81
60
59
54
50
47
47
46
46
44
44
43
43
39
36
35
23
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Kevin de Bruyne ile anlaşma sağlandı! Manchester City'den ayrılıp imzaya geliyor

Manchester City'den ayrılma kararı alan Kevin de Bruyne, kısa süre içinde yeni takımına imza atacağı ve karar aşamasında olduğu öğrenildi.

Kevin de Bruyne ile anlaşma sağlandı! Manchester City'den ayrılıp imzaya geliyor
Emre Şen
Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Manchester City'den ayrılan Kevin de Bruyne'nin yeni adresi belli oluyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Belçikalı yıldız, bir sonraki takımına kısa süre içerisinde karar verecek.

EN GÜÇLÜ TAKIM NAPOLI

GettyImages-2212457510

Avrupa'dan birçok takımdan resmi teklif alan Kevin de Bruyne'nin anlaşma aşamasında olduğu takım olarak Napoli gösteriliyor. Napoli'nin önemli bir teklif sunduğu De Bruyne ile anlaşmayı tamamlamaya hazır olduğu belirtildi.

AMERİKA VE SUUDİ ARABİSTAN'I İSTEMİYOR

GOAL_20-_20Blank_20WEB_20-_20Facebook_20-_202024-09-13T100345.351

Futbol dünyasında oyuncuların kariyerlerinin son döneminde uğrak noktası olan Suudi Arabistan ve MLS'i düşünmeyen De Bruyne, Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek istiyor. Manchester City'de bu sezon 39 maçta süre bulan Kevin De Bruyne, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sacha Boey Türkiye'ye geri dönüyor! İstanbul devi telefon açarak yıldız oyuncuyu ikna ettiSacha Boey Türkiye'ye geri dönüyor! İstanbul devi telefon açarak yıldız oyuncuyu ikna etti
Lionel Messi için Galatasaray iddiası tüm dengeleri değiştirecek! Yıldız oyuncu için çember daralıyor...Lionel Messi için Galatasaray iddiası tüm dengeleri değiştirecek! Yıldız oyuncu için çember daralıyor...
Anahtar Kelimeler:
Kevin De Bruyne manchester city napoli transfer haberleri son dakika transfer haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! Uyarı bu kez Google’dan geldi

Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! Uyarı bu kez Google’dan geldi

Bahçeli'nin çağrısına Cumhur İttifakı ortağı kapıyı kapadı

Bahçeli'nin çağrısına Cumhur İttifakı ortağı kapıyı kapadı

Lionel Messi için Galatasaray iddiası tüm dengeleri değiştirecek! Yıldız oyuncu için çember daralıyor...

Lionel Messi için Galatasaray iddiası tüm dengeleri değiştirecek! Yıldız oyuncu için çember daralıyor...

Napoli'den Osimhen için Fenerbahçe açıklaması!

Napoli'den Osimhen için Fenerbahçe açıklaması!

Kevin de Bruyne bombası! İmza an meselesi

Kevin de Bruyne bombası! İmza an meselesi

Sacha Boey Türkiye'ye geri dönüyor! İstanbul devi telefon açarak yıldız oyuncuyu ikna etti

Sacha Boey Türkiye'ye geri dönüyor! İstanbul devi telefon açarak yıldız oyuncuyu ikna etti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.