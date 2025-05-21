Kevin de Bruyne ile anlaşma sağlandı! Manchester City'den ayrılıp imzaya geliyor

Manchester City'den ayrılan Kevin de Bruyne'nin yeni adresi belli oluyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Belçikalı yıldız, bir sonraki takımına kısa süre içerisinde karar verecek.

EN GÜÇLÜ TAKIM NAPOLI

Avrupa'dan birçok takımdan resmi teklif alan Kevin de Bruyne'nin anlaşma aşamasında olduğu takım olarak Napoli gösteriliyor. Napoli'nin önemli bir teklif sunduğu De Bruyne ile anlaşmayı tamamlamaya hazır olduğu belirtildi.

AMERİKA VE SUUDİ ARABİSTAN'I İSTEMİYOR

Futbol dünyasında oyuncuların kariyerlerinin son döneminde uğrak noktası olan Suudi Arabistan ve MLS'i düşünmeyen De Bruyne, Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek istiyor. Manchester City'de bu sezon 39 maçta süre bulan Kevin De Bruyne, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.