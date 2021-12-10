Kevin de Bruyne, Max Verstappen'i destekliyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne, Formula 1 Red Bull pilotu Max Verstappen'i desteklediğini dile getirdi.

VERSTAPPEN'İ DESTEKLİYOR

Sezonun son yarışı öncesi Verstappen'e bir destek mesajı gönderen Bruyne, "Abu Dhabi'deki yarış için hepinize en iyisini diliyorum. Yarışlarınızı gerçekten çok seviyorum. Lewis Hamilton ile olan mücadeleniz harika. Ancak ben seni (Verstappen) destekliyorum. Bu yüzden umarım kazanırsın ve dünya şampiyonluğunun tadını çıkarırsın." ifadelerini kullandı.

Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dhabi'de koşulacak. Son yarış öncesinde Red Bull pilotu Max Verstappen ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton, eşit puana sahip durumdalar.

