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Kevin de Bruyne, Max Verstappen'i destekliyor

10.12.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Kevin de Bruyne, Formula 1 pilotu Max Verstappen'i desteklediğini açıkladı.

Kevin de Bruyne, Max Verstappen'i destekliyor
Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne, Formula 1 Red Bull pilotu Max Verstappen'i desteklediğini dile getirdi.

VERSTAPPEN'İ DESTEKLİYOR

Sezonun son yarışı öncesi Verstappen'e bir destek mesajı gönderen Bruyne, "Abu Dhabi'deki yarış için hepinize en iyisini diliyorum. Yarışlarınızı gerçekten çok seviyorum. Lewis Hamilton ile olan mücadeleniz harika. Ancak ben seni (Verstappen) destekliyorum. Bu yüzden umarım kazanırsın ve dünya şampiyonluğunun tadını çıkarırsın." ifadelerini kullandı.

Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dhabi'de koşulacak. Son yarış öncesinde Red Bull pilotu Max Verstappen ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton, eşit puana sahip durumdalar.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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