SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. Kevin Durant, NBA sezonun kalanında forma giyemeyecek

Kevin Durant, NBA sezonun kalanında forma giyemeyecek

NBA HABERLERİ  | 06.06.2020 12:59 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde geçen yıl aşil tendonundan sakatlanan Brooklyn Nets'in yıldız oyuncusu Kevin Durant, sezonun kalanında forma giymeyeceğini açıkladı.

Kevin Durant, NBA sezonun kalanında forma giyemeyecek

Durant, ABD basınına yaptığı açıklamada, rutin çalışmalara başladığını belirterek, "Ciddi bir sakatlıktan sonra kendimi yeniden bir basketbolcu gibi hissedebiliyorum. Geçen yılki planlamamıza sadık kalacağım. Yeni sezonu beklemek, benim için daha iyi olacak. Gelecek ayki yoğun maç temposunu kaldırabileceğimi düşünmüyorum. Bu yüzden sezonun kalanında oynamayacağım" ifadelerini kullandı.

Mart ayında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 31 yaşındaki Durant, hastalığı atlattığını ve sağlığının iyi olduğunu da belirtti.

Geçen yıl haziran ayında Golden State Warriors forması giyerken Toronto Raptors'a karşı oynanan NBA final serisi 5. maçında sakatlanan Durant'in aşil tendonu kopmuştu. Salgın nedeniyle martta ara verilen NBA'in 31 Temmuz'da yeniden başlayacağı duyurulmuştu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklamasıOğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklaması
Kevin Durant MLS ekibine ortak olduKevin Durant MLS ekibine ortak oldu
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Taziye çadırı inadının bedeli ağır oldu! Vaka sayısı tırmanıyor

Taziye çadırı inadının bedeli ağır oldu! Vaka sayısı tırmanıyor

Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap!

Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap!

Ali Koç, Nihat Özdemir'e cevap verdi

Ali Koç, Nihat Özdemir'e cevap verdi

30 milyon Euro'ya dünya devine gidiyor!

30 milyon Euro'ya dünya devine gidiyor!

Galatasaray'dan yeni forvet bombası

Galatasaray'dan yeni forvet bombası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

FIBA sordu Cedi Osman yanıtladı

FIBA sordu Cedi Osman yanıtladı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Helikopter kazasından Kobe'yi sorumlu tuttu

Helikopter kazasından Kobe'yi sorumlu tuttu

Lakerslı eski yıldız tutuklandı

Lakerslı eski yıldız tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kevin Durant, NBA sezonun kalanında forma giyemeyecek

Kevin Durant sezonu kapattı

Kevin Durant, MLS kulübü Philadelphia Union’a ortak oldu

Kevin Durant MLS ekibine ortak oldu

NBA'de sezon 31 Temmuz'da tekrar başlıyor

NBA başlıyor! İşte yeni format ve tarihi...

Lebron James 25 milyon dolarlık evinden memnun değil!

Ev değil kasaba! Görenler hayrete düşüyor...

Michael Jordan'ın aşk mektubu, 25 bin dolara satıldı!

Aşk mektubu 25 bin dolara satıldı!

JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü

Yıldız isim eylemciyi tekme tokat dövdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.