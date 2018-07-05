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Kevin Grosskreutz 3. Lig ekibi Uerdingen'e transfer oldu!

ALMANYA HABERLERİ  | 05.07.2018 19:55 | Son Güncelleme

2014 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan eski Galatasaraylı Kevin Grosskreutz (29), 3. Lig ekibine transfer oldu. En son SV Darmstadt 98'de forma giyen ve bu kulüple sezon sonu itibariyle yolları ayrılan 29 yaşındaki Kevin Grosskreutz'un, sezon sonu 3. Lig'e yükselen KFC Uerdingen ile anlaştığı belirtildi.

Kevin Grosskreutz 3. Lig ekibi Uerdingen'e transfer oldu!

Almanya 3. Futbol Ligi takımlarından Uerdingen, eski Galatasaraylı futbolcu Kevin Grosskreutz ile anlaştı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Grosskreutz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uerdingen Kulübünün üst yöneticisi Nikolas Weinhart, transferin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu aktararak, "Bizim için Kevin Grosskreutz'un ismi değil, oyun kalitesi önemli." ifadesini kullandı.

Weinhart, Grosskreutz'un tecrübesinden çok yararlanacaklarını ve takımı güçlendireceğini kaydetti.

2009-2015 yıllarında Borussia Dortmund'da forma giyen Grosskreutz, 3 yıl önce Borussia Dortmund'dan 1,5 milyon avro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuş, sarı-kırmızılıların FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi'nde yaşadığı imza problemi nedeniyle futbolcunun lisansı çıkartılamamıştı.

Galatasaray'da hiçbir resmi karşılaşmada sahaya çıkamadan Stuttgart'a giden Grosskreutz, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından geçen yıl Darmstadt 98 takımıyla anlaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kevin grosskreutz kfc uerdingen

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