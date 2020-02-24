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Kevin N'Koudou: Trabzonspor maçından sonra 2 gün uyuyamadım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.02.2020 12:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın Fransız futbolcusu Kevin N'Koudou, Trabzonspor maçında puan kaybettiklerine hala inanamadığını belirterek, "Bu kadar gol pozisyonu yakaladığımız bir maçta bitiricilik konusunda eksik kaldık. Trabzonspor maçından sonra 2 gün uyuyamadım" ifadelerini kullandı.

Kevin N'Koudou: Trabzonspor maçından sonra 2 gün uyuyamadım

Beşiktaş’ın yıldız isimlerinden Kevin N’Koudou, bu sabah gerçekleşen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hafta sonunda oynanan Trabzonspor maçıyla ilgili konuşarak sözlerine başlayan N’Koudou, "Trabzonspor’a karşı iyi bir futbol oynadık, takım halinde çok iyi bir performans ortaya koyduk. Oynarken de oyundan çok büyük keyif aldık. Ancak futbol çok acımasız. Son anlarda bir gol yedik ve 2 puan bıraktık. 2 gündür doğru düzgün uyumuyorum. Maçı tekrar tekrar izliyorum, neleri yanlış yaptık, neleri başaramadık bunu anlamaya çalışıyorum. Bu kadar üstün oynarken neden kazanamadık ve neden üstünlüğümüzü skora yansıtamadık, bunu sormamız gerekiyor. Buradan çıkaracağımız pozitif noktalarda devam etmemiz gerekiyor. Şimdi önümüzde çok önemli bir Alanyaspor maçımız var. Bu maçı kazanarak bir şekilde yarışa tutunmamız ve içinde kalmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇTA GERİYE DÜŞMEK YORUCU OLUYOR"

Trabzonspor maçındaki negatif durumlarla ilgili çıkarımları sorulan Fransız oyuncu, "Maç kazanmak için gol atmalısınız. Gol atarken de iyi bir takım savunması yapmak zorundasınız. İyi takım savunması yapmadığınız ve her maçta gol yediğiniz zaman geriye düşen ve kovalamak zorunda kalan takım oluyorsunuz. Bu mental olarak ve fiziksel olarak yorucu olabiliyor, bu çok önemli. Oyunun üçüncü bölgesinde de yakaladığınız fırsatları gole çevirmeniz gerekiyor. Özellikle takım savunması anlamında daha sağlam olmalıyız ki, bu pozisyona düşmeyelim. Maçın başında bir gol yiyorsunuz ve sonrasında daha çok efor sarf ediyorsunuz. Takım savunmasında daha sağlam durursak, bu durumlara düşmeyiz" dedi.

"ALANYASPOR MAÇINDAN 3 PUAN ALMAK ZORUNDAYIZ"

Bireysel performansı hakkında da konuşarak sözlerini sürdüren N'Koudou, "Geçmiş yıllarda, geçmiş sezonlarda kaybettiğim oyun ritmini burada yakalamaya başladım. Fırat buldukça yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum. Takıma katkı yapacağım birçok nokta var. Kalan maçlarda alınacak galibiyetlere önemli katkılar yapabilirim. Ben ofansif oynayan bir oyuncuyum, kanatta oynayan bir futbolcuyum. Skora katkı anlamında yapabileceğim daha çok şey var" diye konuştu.

Takımın zirve iddiasıyla ilgili de konuşan Fransız yıldız, "Maç maç bakmamız gerekiyor, şu anda böyle bir pozisyondayız. Acele edip yukarıya doğru uzun hedefler koyacak durumda değiliz. İlk olarak Alanyaspor maçından 3 puan almak zorundayız. Yukarıya bakmak ve yarışın içinde kalabilmek için adım adım ilerlememiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"SERGEN YALÇIN BU SEVİYEDE OYNAMANIN NE OLDUĞUNU İYİ BİLİYOR"

Teknik direktör değişiminin takıma neler kattığıyla ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerine devam eden N'Koudou, "Birlikte oynama anlamında, saha içinde birlikteliği gösterme anlamında takım olarak daha doğru işler yapıyoruz. Sergen hoca ile Abdullah hocanın oyun vizyonu daha farklı. Sergen hoca, Beşiktaş için yaşayan bir efsane. Bunu hepimiz biliyoruz. Farklı bir oyun aklı ve zekası var. Bu seviyede oynamanın he olduğunu, bu seviyedeki oyuncu grubundan nelerin beklendiğini çok iyi biliyor ve bize de bu doğrultuda tavsiyeler veriyor. Onunla çalışmak çok keyifli. Bu fırsatı kullanıp onun tavsiyelerine kulak vererek sonuçları pozitif noktalara taşımamız gerekiyor" dedi.

"BİTİRİCİLİK KONUSUNDA EKSİK KALDIK"

Trabzonspor maçı sonrasında Sergen Yalçın'ın 'Oyunculara gol atmayı öğretemem' şeklindeki eleştirisi hakkında yorumu sorulan Fransız yıldız, "Her oyuncunun farklı karakterleri, farklı özellikleri var. Bitiricilik konusunda eksik kaldığımız kesin. Bu kadar pozisyon bulduğumuz bir maçı kazanamadıysak, burada bize düşen bir pay var ve bu sorumluluğu almamız gerekiyor. Daha çok çalışarak bu eksikleri kapatabiliriz ve inşallah bunu hep beraber yaparız" dedi.

Son olarak Beşiktaş'ta, eski günlerine döneceğini söyleyen N'Koudou, "Marsilya günlerinden bu zamana kadar uzun bir dönem geçti. Arada zor bir periyot geçirdim. Oyun ritmini bir türlü yakalayamamıştım, burada bunu yakaladım. Takıma yapacağım büyük katkılar var. Çok çalışıyorum. Gol sayımı ve yaptığım asistlerin sayısını artırırsam, takıma katkım da otomatik olarak yukarıya doğru çıkacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kevin N'Koudou Beşiktaş Trabzonspor

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