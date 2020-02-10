Kevin-Prince Boateng: Arkadaşlarım 'Nihayet evini buldun' şeklinde mesajlar attı

Beşiktaş, Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde ise Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup ederken yeni transfer Kevin-Prince Boateng, çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşamıştı. Boateng, Beşiktaş'ın antrenmanından önce açıklamalarda bulundu.

İşte Kevin-Prince Boateng'in sözleri...

EN VERİMLİ OYUNUM 10 NUMARADA

"10 numara pozisyonunda oynamayı sevdiğimi daha önce de söyledim. Milan dışında hiçbir takımda 10 numara oynamadım. Günümüzde 10 numara pek fazla kullanılmıyor ama en verimli oyunumu 10 numara bölgesinde sergileyeceğimi düşünüyorum.

DAHA ÖNCE GELMELİYMİŞİM

Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum. Sonrasını düşünmüyorum. Ne kadar burada kalırım bilmiyorum, bunu zaman gösterecek. Çok sayıda maç oynamak ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum. Hiçbir şey için geç kalınmaz. Maçtaki atmosferi gördüğümde kendi kendime 'Daha önce gelmeliymişim' dedim. Bu atmosferi gördükten sonra artık 3 yıl kalmak isterim. Ancak eşim Melissa Satta'ya da sormak isterim.

SERGEN HOCA İLE İYİ ANLAŞIYORUZ

Sergen Hoca ile birbirimizi tanıma noktasındayız. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Benden ne istediğini, neler beklediğini çok iyi anlıyorum. Bir ay sonra her şey daha da iyi olacak. Sergen Hoca'nın ne kadar büyük oyuncu olduğunu ve camiadaki etkisini iyi biliyorum. Sergen Hoca'nın Beşiktaş'a yeniden gelmesi ve burada olması, kulübü ayağa kaldırdı.