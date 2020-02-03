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Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'ın mabedinde

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.02.2020 20:57 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son anda transfer ettiği Kevin Prince Boateng, Vodafone Park'a gitti.

Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'ın mabedinde

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Kevin Prince Boateng siyah beyazlıların mabedi Vodafone Park'ta Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’taki makamında futbol takımının yeni transferi Kevin-Prince Boateng ile bir araya geldi. Buluşmada, İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ile Asbaşkan Emre Kocadağ da yer aldı.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada yeni transfer Boateng’e ‘Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin’ dedi ve başarılar diledi.

Yeni transfer Kevin-Prince Boateng, Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmenin ardından Vodafone Park’ı gezdi.

Daha sonra Beşiktaş JK Müzesi’ni ziyaret ederek kulübün tarihi hakkında bilgi alan Boateng, Kartal Yuvası mağazasında alışveriş yaptı ve taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Beşiktaş kevin prince boateng Vodafone Park ahmet nur çebi

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