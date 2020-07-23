Kevin-Prince Boateng Beşiktaş'tan ayrıldı!

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin-Prince Boateng, teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, teknik direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı." ifadelerine yer verildi.
Ara transfer döneminde İtalya'nın Fiorentina takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen Boateng, siyah-beyazlı forma ile Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 3 gol attı.
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