Kevin Prince Boateng’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Beşiktaş'tan açıklama:
"Fenerbahçe ile oynadığı maçta, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Kevin Prince Boateng’in yapılan muayene neticesinde ayak bileğinde ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanmıştır."
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