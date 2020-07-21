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Kevin Prince Boateng’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.07.2020 20:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan sakatlığı bulunan Boateng hakkında açıklama yayımlandı.

Kevin Prince Boateng’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Beşiktaş'tan açıklama:

"Fenerbahçe ile oynadığı maçta, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Kevin Prince Boateng’in yapılan muayene neticesinde ayak bileğinde ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanmıştır."

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