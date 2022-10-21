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Kevin Spacey cinsel saldırı davasında suçsuz bulundu

21.10.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey, hakkındaki cinsel saldırı davasında suçsuz bulundu. Şimdilerde 51 yaşında olan Anthony Rapp, iki Oscar ve çok sayıda büyük ödüle sahip Spacey tarafından, 14 yaşındayken Broadway'da farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

Kevin Spacey cinsel saldırı davasında suçsuz bulundu

ABD'li tiyatro ve sinema oyuncusu Kevin Spacey'nin, hakkında onlarca yıl öncesine dayanan cinsel saldırı davasında suçsuz olduğuna karar verildi.

Spacey, New York'ta görülen karar duruşmasında, "Star Trek: Discovery" dizisinde oynayan Anthony Rapp'in iddialarının doğru olmadığına yemin ederken, ünlü aktörün avukatları da Rapp'in, müvekkillerinin eğlence sektöründeki başarısını kıskanarak "bir hikaye uydurduğunu" savundu.

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Beş erkek ve altı kadından oluşan jüri, Oscar ödüllü Spacey'nin Anthony Rapp'in iddialarından sorumlu tutulamayacağı yönünde karar verdi.
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Mahkeme çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyen 63 yaşındaki aktör, hızlı adımlarla aracına binerek uzaklaştı. Spacey'nin avukatı Jennifer Keller, "Jüriye bu yanlış iddiaları gördüğü için çok minnettarım" dedi.

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ANTHONY RAPP'İN İDDİASI

Şimdilerde "Star Trek: Discovery" dizisinde oynayan 51 yaşındaki Rapp, iki Oscar ve çok sayıda büyük ödüle sahip Spacey tarafından, 14 yaşındayken Broadway'da farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

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Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını birçok defa reddeden Spacey, Rapp'in iddiasını Twitter'dan yanıtlamış, olayı hatırlamadığını belirterek, "son derece uygunsuz sarhoş davranış" için özür dilediğini ifade etmişti.

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Spacey daha önce İngiltere'de 2005-2013 arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını reddetmiş, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusetts'te mahkeme tarafından düşürülmüştü.

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