KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç'ten 2021 yılı fındık rekoltesi açıklaması:

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) tarafından 2021 yılı fındık rekoltesinin 815 bin ton olarak gerçekleşmesinin tahmin edildiği bildirildi.

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, rekoltenin, fındık politikalarının belirlenmesine yönelik en önemli parametrelerden biri olmanın yanı sıra dünya fındık ticaretinde yaşanacak gelişmelerin de en önemli göstergelerinden olduğunu belirtti.

Sevinç, fındığın yüzde 80-85'i ihraç edilen milli ve geleneksel bir ürün olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

"Fındık sektörü ile ilgili olarak alınacak her karar, üretici memnuniyeti açısından olduğu kadar yine öncelikle ihracat penceresinden de irdelenmek zorundadır. Çünkü her yıl ülkemiz iç piyasasında tüketilebilen fındık miktarı sadece 100-120 bin ton/kabuklu civarındadır. Geri kalan miktar ihraç edilmekte ve ülkemize net döviz girdisi olarak büyük katkıda bulunmaktadır. Ve maalesef dünyadaki toplam üretim, dünyadaki tüketimden fazla ise elde kalan fındık en büyük üretici ülke olmamız nedeniyle Türkiye'de stoklanmaktadır."

En büyük üretici ve ihracatçı olan fındık üreticilerinin dünya piyasasına hakim olması, en fazla fındığı satması, ülke olarak elinde sıfıra yakın stok kalmasını hedeflemesi ve politikaları bu amaçlara ulaşabilecek şekilde belirlemesi gerektiğini vurgulayan Sevinç, şöyle devam etti:

"ABD'nin badem de başardığı gibi yine ABD ve diğer üretici ülkeler fındık piyasalarında asla söz sahibi olamasınlar. Bu prensip, ülkemiz fındık politikasının bir başka değişmezi olan üretici memnuniyeti ile birlikte her defasında tavizsiz uygulanmak mecburiyetindedir. Hal böyle olmakla birlikte maalesef biz yıllarca bu doğruların tersini yapıp dünya üretiminde yüzde 85-90 civarında olan payımızı yüzde 65'lere kadar düşürmek başarısını gösterebilmiş durumdayız. Böylece diğer üretici ülkeleri de yıllar içinde piyasada söz sahibi olabilecek konuma getirdik. Bu olgu, aynı zamanda söz konusu ülkelerin pazara payımıza da ortak olmaları ile sonuçlandı."

Sevinç, KFMİB olarak uzun süredir konusunda uzman yüksek ziraat mühendislerinden müteşekkil bir çalışma grubu ile her yıl ülkedeki fındık rekolte büyüklüğünün gerçeğe en yakın şekilde hesaplanabilmesi için çalışmalarda bulunduklarını belirtti.

Uzman çalışma grubunun yaptığı tahminlerin gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda doğru olduğunu ifade eden Sevinç, şunları kaydetti:

"Bu yıl ise Tarım ve Orman Bakanlığınca henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen 2021 ürünü ülkemiz fındık rekolte tahmininin İl Müdürlüklerince 686 bin 412 ton/kabuklu olarak belirlendiğine yönelik bir tablonun sosyal medya aracılığıyla yayılması üzerine, bu rakamlara ulaşabilmenin ancak rekolte tespitinde kullanılan bazı parametrelerde çok ciddi hatalar yapılması ile mümkün olabileceği tarafımızdan değerlendirilmiştir."

