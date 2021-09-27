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Khabib Nurmagomedov, Alanya'ya otel yapacak

27.09.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, yatırım için Alanya'ya geldi.

Khabib Nurmagomedov, Alanya'ya otel yapacak

Rus karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, inşaat ve otel sektörüne yatırım amaçlı görüşmeler Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Dövüş sporlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip olan ve geçtiğimiz yıl kariyerini noktaladığını duyuran Nurmagomedov, bir inşaat firmasının davetlisi olarak geldiği Alanya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Nurmagomedov, Kargıcak Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan konut ve İslami otel konseptli projenin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

"MÜSLÜMANLAR İÇİN GÜZEL BİR PROJE"

Projede kendisinin de bir evi olacağını ve tatil için sık sık Alanya'ya geleceğini söyleyen Nurmagomedov, "İnşaat firması bizi Alanya'ya davet etti. İlk olarak İstanbul'a oradan da Alanya'ya geldik. Belek'te de bir projeye baktık. Daha sonra ise Kargıcak'taki projeye bakmaya geldik. Bu proje gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Birçok yeri ve projeyi gezdim ancak böyle bir proje hiç görmemiştim. Müslümanlar için İslami anlamda güzel bir proje" ifadelerini kullandı.

Alanya'da yatırım yapacağını da anlatan ünlü sporcu, "Burada hem yatırım yapacağım hem de kendime ait dairem olacak. Türkiye'ye geldiğim zaman, Alanya'da kalmak istiyorum." diye konuştu.

Profesyonel sporu bırakmasının ardından neler yapmak istediğine yönelik bir soruya Nurmagomedov, "Boks anlamında ben çalışmalarımı Abu Dabi'de gerçekleştireceğim. Şu an için tam anlamıyla bir karar vermedim. İlerleyen süreçte sporla ilgili çalışmalarım belli olacak." yanıtını verdi.

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Alanya
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