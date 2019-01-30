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Khabib Nurmagomedov'e 9 ay, Conor McGregor'a 6 ay men cezası

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 30.01.2019 10:50 | Son Güncelleme

Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçı sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Rus Khabib Nurmagomedov 9 ay, İrlandalı Conor McGregor 6 ay men cezası aldı.

Khabib Nurmagomedov'e 9 ay, Conor McGregor'a 6 ay men cezası

Nevada Spor Komisyonundan (NSAC) yapılan açıklamada, maç bitiminin ardından iki dövüşçü ve antrenörler arasında yaşanan arbede nedeniyle Rus Nurmagomedov'a 9 ay men ve 500 bin dolar, İrlandalı McGregor'a ise 6 ay men ve 50 bin dolar para cezaları verildiği ifade edildi.

Tarafların cezasının başlangıç tarihi olarak maçın oynandığı 6 Ekim 2018 tarihi belirlenirken, Nevada sınırları içinde şiddet karşıtı düzenlenen bir kampanyaya katılması halinde Nurmagomedov'un cezasının 6 aya düşürüleceği de belirtildi.

Nurmagomedov'un teknik ekibinde yer alan Abubakar Nurmagomedov ve Zubaira Tukhugov ise birer yıl men ve 25 bin dolar para cezası aldı.

Rakibini 4. raunt sonunda mağlup eden Nurmagomedov, şampiyonluk kemerini korumaya devam etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Khabib Nurmagomedov Conor McGregor

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