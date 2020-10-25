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Khabib Nurmagomedov emekli oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.10.2020 09:14 | Son Güncelleme

UFC hafif siklet ünvan maçında Khabib Nurmagomedov, Abu Dabi'de Justin Gaethje'i nakavt etti ve ölen babasının vasiyeti üzerine boksu yenilgisiz bir şekilde bıraktığını açıkladı. Kariyerinde 29 maça çıkan 32 yaşındaki sporcu, unvanını korudu ve yenilgi yüzü görmeden ringlere veda etti. Khabib Nurmagomedov'un koronavirüse yakalanan babası ve antrenörü Abdulmanap Nurmagomedov, geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybetmişti.

Khabib Nurmagomedov emekli oldu

Rus karma dövüş sanatları sporcusu Nurmagomedov, ABD'li Gaethje'yi yenerek şampiyonluk kemerini koruduğu hafif sıklet unvan müsabakasının ardından ringlere veda etti.

Kariyerinde çıktığı 28 maçı da kazanan Khabib Nurmagomedov ile 22 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan Justin Gaethje, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Flash Forum'da karşılaştı.

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Nurmagomedov, rakibini 2. rauntta teknik nakavtla yenerek kemerini korudu.

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Yeni tip koronavirüse yakalanan babası Abdulmanap Nurmagomedov'u temmuz ayında kaybeden Dağıstan doğumlu 32 yaşındaki sporcu, maçın ardından aktif kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

"ANNEM, BABAM OLMADAN DÖVÜŞMEMİ İSTEMİYORDU"

Nurmagomedov, antrenörlüğünü de yapan babası olmadan yoluna devam etmek istemediğini belirterek, "Annem, babam olmadan dövüşmemi istemiyordu. Ona, bunun son maçım olacağını söyledim. Şimdi de sözümü tutuyorum" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: AA

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