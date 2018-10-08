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Khabib Nurmagomedov kemerini korudu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.10.2018 09:17 | Son Güncelleme

UFC hafif sıklet maçında Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'u 4. raund sonunda yendi ve kemerini korudu.

Khabib Nurmagomedov kemerini korudu

Kafes dövüşü (UFC) hafif siklet dünya şampiyonu Rus Khabib Nurmagomedov, önceki gün ABD Las Vegas’ta İrlandalı Conor McGregor’u yenerek unvanını korudu. Conor McGregor ve Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov'u karşı karşıya getiren UFC hafif sıklet unvan maçı olaylı bitti. Maçın ardından çıkan olaylar esnasında, görevliler tribünlere atlayan Khabib Nurmagomedov'u zorlukla sakinleştirebildi.

Çıkan olaylar hakkında konuşan Khabib Nurmagomedov, "Conor McGregor dinime hakaret etti, ülkeme hakaret etti, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsümü parçaladı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Khabib Nurmagomedov Conor McGregor ufc

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